Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reis filminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canlandıran Reha Beyoğlu ve yapımcı Fatih Ay'dan anlamlı davranış! Ekip Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik temin ettiği 6 TIR'lık insani yardımı, Suriye'ye gönderdi. Haleplilerin dramına sessiz kalamadıklarını belirten Beyoğlu, yaptığı açıklamada Suriyeli ailelerin yanında olmak için Reyhanlı'ya geldiklerini söyledi. Topladıkları yardımları Halepli ailelere gönderdiklerini anlatan Beyoğlu, "Onların dertleriyle dertleniyoruz. Ben de bugün 6 TIR'lık yardım organizasyonuna katıldım.

Suriye'deki dram bitsin

Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderecek olan yardımları Reyhanlı'dan uğurladık. Mutlu olduk" dedi. Oyuncu ayrıca Suriye’de yaşanan dramın bir an önce bitmesini diledi.