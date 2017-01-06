Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Mürekkep’ isimli altıncı stüdyo albümünü yaz başında çıkaran Sıla, 7 Ocak Cumartesi günü İzmir Arena Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacaktı. Ancak yaşanan terör saldırısı sonrası 36 yaşındaki sanatçı, konserini iptal ettiğini açıkladı.

Sıla'nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

Medetsiz yaşamaktan acısı yok. Kenetlenelim diyoruz. beraberlik, birlik diyoruz. Cümleler hep havada, basmıyor yere. Harf kırık, ünlem kırık. 2017 başlangıcında, bir haftada, önce İstanbul, sonra İzmir. Umudu ihtiyacımız var. Birbirimize ihtiyacımız var.

İzmir, affet. Yokken dün burdakiler, korkarken evdekiler, gelemeyeceğim ben, gelemeyeceğiz biz. Yeni tarih için bilgilendireceğiz.

Başımız sağolsun dostlar. Yaralılarımıza acil şifalar, dövünen hepimize sabır, metanet, güç. Har olup cayır cayır alevinde kavrulsun zalimler. Yetsin artık. Perişanız. Perişanız demekten daha da...



