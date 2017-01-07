Manken ve oyuncu Tuğba Özay’la birlikte Nerfin’in çekimlerinin son gününde konuşan Arda Kural, film projesi dışında bir çalışması olmadığını dizilerde oynamak istemediğini söyledi. Bir dönem tükenmişlik sendromu sebebiyle zor günler geçiren Arda Kural’ın durumunu anlatan Tuğba Özay “Uyuduğu sırada yangın olayı gerçekleşti. Ölüm tehlikesi atlattı” dedi.
Arda Kural'dan kötü haber
07.01.2017 - 07:49 | Son Güncelleme: 07.01.2017 - 07:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nefrin aldı korku filmi için kamera karşısına geçen 36 yaşındaki Arda Kural, evde yangın çıktığını, elinde ve ayağında yanıklar oluştuğunu söyledi.
Etiketler : Arda Kural,
435818 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/435818.aspx
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