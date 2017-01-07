Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manken ve oyuncu Tuğba Özay’la birlikte Nerfin’in çekimlerinin son gününde konuşan Arda Kural, film projesi dışında bir çalışması olmadığını dizilerde oynamak istemediğini söyledi. Bir dönem tükenmişlik sendromu sebebiyle zor günler geçiren Arda Kural’ın durumunu anlatan Tuğba Özay “Uyuduğu sırada yangın olayı gerçekleşti. Ölüm tehlikesi atlattı” dedi.