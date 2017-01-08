Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit TANRISEVEN

Sadece üç ayda 20 film komediseverlerin beğenisine sunuldu ya da sunulacak. Merakla beklenenler olduğu kadar sadece fragmanı izlenerek ya da afişine bakılarak gidilip gidilmeyeceğine karar verilen de var. İşte vizyona giren ve yakında izleyici ile buluşacak olan filmler...

OLANLAR OLDU

Ata Demirer’in son filmi ‘Olanlar Oldu’ BKM yapımı... 20 Ocak 2017’de vizyona girecek filmde Ata Demirer’i iki rolde göreceğiz. Sevilen oyuncuya, Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven, Renan Bilek ve Toprak Sergen gibi tanınmış isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül’ün oturduğu filmin senaryosunda da Ata Demirel’in imzası var. Konusu: Zafer ve annesi Döndü hanım, Ege’nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap’tan ayrılmış olmasına ve hâlâ evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer.

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ

Çalgı Çengi’nin devam filmi olan ‘Çalgı Çengi İkimiz’de Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Ayhan Taş, Şinasi Yurtsever var. Yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir oturuyor. Konusu: Sevdiği kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan’a bunu gerçekleştirebilmeleri için tek bir şart koyulur. Gittikleri düğündeki nikâh memurunu kaçırmaları. Görevi kabul eden ikilinin başına beklenmedik ve birbirinden ilginç olaylar gelecektir.

HEP YEK 2

İlk filmi 265 bin seyirciye ulaşan Hep Yek’in devam filmi olan ‘Hep Yek 2’de başrolü Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Gürkan Uygun, Ali Çatalbaş paylaşıyor. Orçun Benli’nin yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu: Gürkan ile Altan, Cevat Bakır’ın eline düşmüştür. İlk filmde Şahin’i öldüren Cevat Bakır, Altan ile Gürkan’ı tek bir şartla affedecektir: Şahin’in cesedini bir an önce ortadan kaldırmaları gerekmektedir.

RECEP İVEDİK 5

Recep İvedik 5 filmi, diğer serilerde olduğu gibi Şahan Gökbakar’ın canlandırdığı karakteri temel alıyor. Türkiye’nin gişe rekorları kıran yerli komedi serisinin 5. filminde de başrolü bir defa daha Gökbakar üstleniyor. Togan Gökbakar’ın yönettiği filmin konusu henüz açıklanmadı.

GÖRÜMCE

Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü Buğra Gülsoy ve Eda Ece ile paylaştığı ‘Görümce’, oyuncunun ikinci filmi. Film, erkek kardeşi Ahmet’e (Buğra Gülsoy) fazlaca düşkün olan Yeliz’in (Gupse Özay), Ahmet’in sevgilisi Deniz’e (Eda Ece) türlü tuzaklar kurmasını konu alıyor.

SEN BENİM HER ŞEYİMSİN

Tolga Örnek’in yönettiği ve Tolga Çevik, Melis Birkan, Tuna Çevik ile Cengiz Bozkurt’un oynadığı ‘Sen Benim Her Şeyimsin’de, alışılmadık bir hikâye sunuluyor. Sedat çok küçükken öksüz kalır. Günübirlik işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün Pınar tarafından kucağına bırakılan bir bebekle kendini “baba” olarak bulur.

DÖNERSE SENİNDİR

Murat Boz, Yasemin Allen ve İrem Sak’ın başrolleri paylaştığı filmin yönetmenliğini Erol Özlevi üstleniyor. Senaryoda ise Gizem Elçi ve Oğulcan Türe’nin imzası var. Boz’un reklam fotoğrafçısı Mehmet karakterini üstlendiği filmde, Allen, Mehmet’in hayatının aşkı Selin’i, Sak ise arkadaşı Defne’yi canlandırıyor. Mehmet’in Selin’le ayrılıklarının ardından onu geri kazanmak için Defne’yle giriştiği iş birliği tam bir komediye dönüşüyor.

OLDU MU ŞİMDİ?

Yavuz Seçkin, Orhan Aydın, Seda Güven ile Serkan Şengül’ün oynadığı ‘Oldu mu Şimdi?’’nin yönetmen koltuğunda Kenan Öztürk oturuyor. Konusu: Hapisten çıktıklarında tövbe etmeye karar veren Yaşar ve Ömer, camiye gittiklerinde kimi kimsesi olmayan bir cenazenin kaldırılmasına yardım eder. Ölen kişi, zengin bir iş adamıdır ve “Cenazemi kim kaldırırsa mal varlığım da onundur” demiştir.

SEN SAĞ BEN SELAMET

Ersoy Güler’in yönettiği ve Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay ile Lale Başar’ın oynadığı Sen Sağ Ben Selamet, ‘Sağ Salim’ ve ‘Sağ Salim 2: Sil Baştan’ın devamı niteliğinde... Film, müebbet hapis cezasına çarptırılan Sansar ve tahliyesine 2 gün kalan Selamet’in aynı nakil aracına binmesiyle başlayan macerayı ele alıyor. Sansar’ı, Sivas Kapalı Cezaevi’ne götürecek nakil aracı, Selamet’i de memleketine bırakacaktır.

ARİF İLE 216

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın başrolde oynadığı G.O.R.A. ve A.R.O.G filmlerinin devamı... Önceki serinin sevilen karakterleri Arif ile 216’nın zamanda yolculukları filmde yer alacak. Cem Yılmaz filmle ilgili geçtiğimiz haftalarda bir çizim paylaşmıştı. Çizimde Arif ve 216’nın 1960 yılların Türkiye’sine gittikleri canlandırılmıştı.

ÇAKALLARLA DANS 4

Murat Şeker’in yönettiği ve Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ile Murat Akkoyunlu’nun oynadığı ‘Çakallarla Dans 4’te macera tam gaz sürüyor. Kahramanlarımız, imkânsızlıklar yüzünden aynı evde yaşamaya başlamıştır. Günün birinde Berber Hüseyin, bir harita ile çıkagelir. Almanya’daki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak bir harita bırakmıştır. Kahramanlarımız, yakaladıkları bu umudun peşinden Edirne’ye doğru yola çıkar. Gerçekten gömü var mıdır?

NASIL YANİ?

Burak Kut, Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker’in başrolleri paylaştığı ‘Nasıl Yani’de yönetmen koltuğuna Ayhan Özen oturuyor. Konusu: Tahir, Osman ve Taci Samsun’da yaşayan üç kardeştir. Kardeşler Leonardo Da Vinci’nin 6. nesilden akrabaları olduklarını öğrenir. Da Vinci’nin dünyaca ünlü olan Mona Lisa adlı tablosu Çarşamba’da uzun süredir görüşmedikleri dedelerine miras olarak kalmıştır. Üçlü, dedelerinden tabloyu almanın yolunu bulmak için plan kurmaya başlar.