Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sunucu İnci Ertuğrul ile anlaşan kanal, böylece izlenme oranını artırmayı hedefliyor. “Kaybolan Çiçekler” isimli programda kayıp çocuklar bulunmaya çalışılacak. Yakında 10.00-13.00 saatleri arasında ekrana gelmesi planlanan program, ATV’de Müge Anlı’ya rakip olacak. Ertuğrul, TGRT’de yıllar süren haber spikerliğinin ardından sosyal konuların ele alındığı ve yine kayıp insanların arandığı “Sizin Sesiniz”le seyircinin karşısına çıkmıştı. En son TRT Haber’de “Haber Tadında” adlı programı sunan İnci Ertuğrul, hayranlarını sevindireceğe benziyor.