Ünlü sunucu İnci Ertuğrul ile anlaşan kanal, böylece izlenme oranını artırmayı hedefliyor. “Kaybolan Çiçekler” isimli programda kayıp çocuklar bulunmaya çalışılacak. Yakında 10.00-13.00 saatleri arasında ekrana gelmesi planlanan program, ATV’de Müge Anlı’ya rakip olacak. Ertuğrul, TGRT’de yıllar süren haber spikerliğinin ardından sosyal konuların ele alındığı ve yine kayıp insanların arandığı “Sizin Sesiniz”le seyircinin karşısına çıkmıştı. En son TRT Haber’de “Haber Tadında” adlı programı sunan İnci Ertuğrul, hayranlarını sevindireceğe benziyor.
İnci Ertuğrul geri dönüyor
11.01.2017 - 07:13 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 07:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzun zamandır gündüz kuşağı için iddialı bir yapım ve isim arayan FOX TV, muradına erdi.
Etiketler : İnci Ertuğrul,
436914 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/436914.aspx
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