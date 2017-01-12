Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı “Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin” konserinde, sevenleriyle buluşacak. 18 Şubat’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek konserden elde edilecek gelir, Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünde ‘Sanat Merkezi’ kurulması için harcanacak. Sanat merkezinde vurmalı, üflemeli, yaylı çalgılar için atölyeler oluşturulacak. Öğrenciler, yeteneklerine göre diledikleri çalgının eğitimini alıp dilediği enstrümana erişebilecek.