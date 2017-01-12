Ünlü sanatçı “Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin” konserinde, sevenleriyle buluşacak. 18 Şubat’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek konserden elde edilecek gelir, Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünde ‘Sanat Merkezi’ kurulması için harcanacak. Sanat merkezinde vurmalı, üflemeli, yaylı çalgılar için atölyeler oluşturulacak. Öğrenciler, yeteneklerine göre diledikleri çalgının eğitimini alıp dilediği enstrümana erişebilecek.
Tarkan’dan çok özel bir konser
12.01.2017 - 07:20 | Son Güncelleme: 12.01.2017 - 07:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü sanatçı Tarkan, 2017 yılının ilk konserini Darüşşafaka yararına gerçekleştirecek.
Etiketler : Tarkan,
437236 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/437236.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER