Bugün raflarda yerini alan “Biraz Pop Biraz Sezen” isimli albümünde Sezen Aksu, 16 yeni parça okudu. Albümde Sezen Aksu ağırlıklı olmak üzere Şehrazat, Sibel Algan, Rob Dougan, Ara Dinkjian ve Onur Özdemir imzalı şarkılar yer alıyor. Albümün düzenlemelerine Erdem Yörük, Aytuğ Yargıç, Okay Barış, Ozan Bayraşa ve Volga Tamöz imza attı.
Sezen Aksu'nun albümü raflarda
17.01.2017 - 07:37 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 07:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Söz yazarı ve ünlü şarkıcı Sezen Aksu 6 yıl aradan sonra merakla beklenen yeni albümüyle sevenlerinin karşısına çıktı.
Etiketler : Sezen Aksu',
438542 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/438542.aspx
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