Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün raflarda yerini alan “Biraz Pop Biraz Sezen” isimli albümünde Sezen Aksu, 16 yeni parça okudu. Albümde Sezen Aksu ağırlıklı olmak üzere Şehrazat, Sibel Algan, Rob Dougan, Ara Dinkjian ve Onur Özdemir imzalı şarkılar yer alıyor. Albümün düzenlemelerine Erdem Yörük, Aytuğ Yargıç, Okay Barış, Ozan Bayraşa ve Volga Tamöz imza attı.