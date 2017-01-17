Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçılar teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı vermek için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir araya geldi. Erhan Yazıcıoğlu’nun çağrısı ile toplanan sanat camiasından isimler, oradan Şehitler Tepesi’ne geçerek karanfil bıraktı. İstanbul Şehir Tiyatroları Eski Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu açıklamasında “Birlik beraberliğin bir panzehir olduğuna inanıyorum. Bu birlik beraberliği göstermek üzere toplandık. Türkiye çok değerli bir ülke. Bütün dünyanın gözü bizim ülkemizde. O zaman bizim biraz daha sıkı durmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Tiyatro sanatçısı Süheyl Uygur, sanatçılar olarak devletin yanında olduklarını belirterek “Tek yürek olarak terörü lanetlemek için geldik. Böyle bir birlikteliğe her zaman ihtiyacımız var. Bu ülke bizim bu vatan bizim. Biz sonuna kadar milletimizin yanında olmak zorundayız. Alçak terör örgütlerine bu ülkeyi telsim edemeyiz. Şehir tiyatroları olarak ve sanatçılar olarak devletimizin yanında olacağız. Bu ülke bizim ve teröre teslim olmayacağız. Sonuna kadar bu ülkeye sahip çıkacağız” dedi. Tiyatro sanatçısı Selçuk Yöntem de şehitlere rahmet dileyerek “Sanatçılar olarak terörü lanetliyoruz. Terör eylemlerinde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Her zaman teröre hayır” dedi. Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini ifade ederek “Her şeye rağmen dimdik ayakta durmalıyız. Zaten onların yapmak istedikleri bu, bizi hayattan kesmek, sokaktan evimize tıkmak, bizi mutsuz görmek, birbirimize düşürmek. Ama çok şükür ki Türk halkı bu oyunlara gelmeyecek. Biz bu insanlık dışı olaylardan birlik ve beraberlik içinde çıkacağız” diye konuştu. Oyuncu Zihni Göktay ve Sinan Bengier de “Sinmeden, kabuğumuza çekilmeden. Halkın arasındayız ve sanatımıza devam ediyoruz” dedi.