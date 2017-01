Türkiye Gazetesi

Ata Demirer’in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolde yer aldığı ‘Olanlar Oldu’ filmi 20 Ocak Cuma günü vizyona girecek. BKM’nin yapımcılığını, Hakan Algül’ün yönetmenliğini gerçekleştirdiği filmde Ata Demirer, aynı anda hem bir kadını hem de bir erkeği canlandırdı. Önceki akşam gerçekleştirilen filmin galasına birbirinden ünlü isimler katıldı. Demet Akbağ, Seda Bakan, Zafer Algöz filme âdeta övgü yağdırdı. Ülkede yaşanan terör olayları sebebiyle insanların evlerine kapanmaması, mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Ata Demirer, şu ifadeleri kullandı: Sanat bize her zaman moral verir. Bu süreçte sonsuz aktivite gerekli. Haftada bir gün gösteri yapıyoruz, ara vermiyoruz. Ne şartlarda olursa olsun oynuyoruz. Seyirci korkup gelmezse yine oynayacağız. Gerekirse bedava oynayacağız. Gerekirse şehitlerimizin yararına oynayacağız ki, oynadık da. Evlere kapanmayacağız, evet. Mücadele edeceğiz. İyiye gideceğini düşünüyorum. Her şey güzel olacak. Dünyanın doğası bu, her şey değişir; güzel olur, kötü olur, güzel olur, kötü olur, bu bir döngü. İyi bir döngü yaklaşıyor, hissediyorum...