Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçirdiği ameliyat sonrası film oyunculuğuna dönen, yapımcılığa soyunan ve tam zamanlı kulüp yöneticiliğini devam ettiren Nejat İşler, televizyon dizilerine mesafe almıştı. Hayranlarının baskısına dayanamayan İşler, Kanal D'nin Bodrum Masalı dizisine konuk oyuncu olarak katılmayı kabul etti.

DİZİLERE NET TAVIR ALDI

2 yıl önce geçirdiği septik şok sonrası ölümden dönen Nejat İşler, yoğun bir tedavi sonrası sağlığına kavuşmuş ve Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı 'İkimizin Yerine' ile oyunculuğa hızlı bir dönüş yapmıştı. Daha sonra yeni bir filmin yapımcılığını üstlenmeye karar vermişti. Ünlü oyuncu, kesin bir dille "Bir daha dizi yapmak istemiyorum" ifadelerini kullansa da, kararından vazgeçti.

'GÜMÜŞLÜKSPOR'UN HATRINA'

Nejat İşler'in, Timuçin Esen ve Şevval Sam'ın başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Bodrum Masalı'nda birkaç bölümlüğüne konuk oyuncu olarak yer alacağı öğrenildi. Yaşamını Gümüşlük'te sürdüren İşler'in dizi setlerine dönmesinin bir nedeni de, yönetiminde bulunduğu Gümüşlükspor'a maddi destek sağlamak istemesi olduğu konuşuluyor.

ESKİ AŞIKLAR YİNE SETTE

İşler dizide eski sevgilisi olan Şevval Sam ile birlikte kamera karşısına geçecek. İkili, 2000'li yıllarda ekrana gelen Gülbeyaz dizisinin setinde aşk yaşamaya başlamış, birliktelikleri uzun süre devam etmişti.