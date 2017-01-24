Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir otelde düzenlenen defilede birçok mankenin yanı sıra ünlü manken Tuğba Özay da podyuma çıktı. Defilede podyuma çıkan Özay mini bir konser de verdi. Özay, defilede ayrıca şehit ve gazi çocukları mankenlerle birlikte podyuma çıkarak ellerindeki Türk bayrakları ile birlikte Onuncu Yıl Marşı’nı söyledi. Son dönemde artan terör olaylarına dikkat çeken Özay “Çok acılar yaşadık. Hiçbirini unutmadık unutmayacağız da. Düşmanın istediği şey üretimin, hayatın durması, insanların korkması, sinmesidir. Biz Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında birlik ve beraberlikle ötekileştirmeden ayrıştırmadan tek yürek ve tek nefes olarak mücadele edeceğiz. Özellikle bu tip organizasyonlarla korkmadığımızı ve yılmadığımızı göstermeye çalışıyoruz” dedi.