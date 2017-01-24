Bir otelde düzenlenen defilede birçok mankenin yanı sıra ünlü manken Tuğba Özay da podyuma çıktı. Defilede podyuma çıkan Özay mini bir konser de verdi. Özay, defilede ayrıca şehit ve gazi çocukları mankenlerle birlikte podyuma çıkarak ellerindeki Türk bayrakları ile birlikte Onuncu Yıl Marşı’nı söyledi. Son dönemde artan terör olaylarına dikkat çeken Özay “Çok acılar yaşadık. Hiçbirini unutmadık unutmayacağız da. Düşmanın istediği şey üretimin, hayatın durması, insanların korkması, sinmesidir. Biz Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında birlik ve beraberlikle ötekileştirmeden ayrıştırmadan tek yürek ve tek nefes olarak mücadele edeceğiz. Özellikle bu tip organizasyonlarla korkmadığımızı ve yılmadığımızı göstermeye çalışıyoruz” dedi.
Şehit çocukları manken oldu
24.01.2017 - 07:03 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 07:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’da hizmet veren bir gelinlik mağazası ve kuaför firması tarafından gazi ve şehit yakınları yararına defile düzenlendi.
Etiketler : Ordu,
440739 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/440739.aspx
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