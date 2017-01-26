TGRT FM, “Yılın En İyi Haber Radyosu” ve “Yılın En İyi Ulusal Radyosu” kategorilerinde finale kaldı. Ön elemede tüm kategorilerde toplam 1 milyon 871 bin 987 oy kullanıldı. Radyo dinleyicileri, yarışma için açılan “www.sihirlimikrofon.org” internet sitesinden kategori birincilerini belirlemek üzere 7 Şubat’a kadar oylarını kullanmaya devam edebilecek. Kategorilerinde birinci olanlar ödüllerini, 9 Şubat’ta Zorlu Center Performans Sanatları Merkezinde yapılacak törenle alacak.
Sihirli Mikrofon Ödülleri finalde
26.01.2017 - 07:31 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 07:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Belediyesi tarafından çeşitli kategorilerde yılın en iyi radyosu, radyocusu ve programını ödüllendirmek üzere düzenlenen “5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri”nde ön eleme tamamlandı.
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