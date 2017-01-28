Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin İSTANBUL

Toplumsal problemlerin sanat aracılığıyla ele alınmasını ve sinemanın etkili bakışıyla toplumsal konularda farkındalık ve bilinç oluşturulmasını hedefleyen Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. “Mülteci Kadınlar” temalı yarışmaya, başvuran 126 filmden ön değerlendirmeyi geçen 15 film arasından ödüle hak kazananları Emin Alper, Tuba Büyüküstün, Ebru Ceylan, Stefan Arsenijevic ve Guy Seligmann’dan oluşan jüri belirledi. “Duvar” filmiyle birinci olan Mustafa Koray Polat’a ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim ederken “Penaber” filmiyle ikinci olan Ramazan Kılıç’a ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdiresi Zerrin Koyunsağan, “Sınır” filmiyle üçüncü olan Ali Rıza Erdemir’e de ödülünü yarışmanın bu yılki mesajını oluşturan dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Reza Deghati verdi.