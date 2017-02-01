Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü isimlerin ve basının yoğun ilgi gösterdiği törene Serenay Sarıkaya, İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu gibi isimler damga vurdu. Jess Molho’nun sunuculuğu eşliğinde Yaşam Boyu BaşArı Ödülü’ne layık görülen Demet Akbağ ve Rasim Öztekin, Jüri Özel Ödülü’nün sahibi Yetkin Dikinciler salonda alkışlarla karşılandı. Tören sırasında Ozan Güven, Yalın, PuCCa, Geveze gibi isimler sempatik tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini topladı. Törenin ardından gerçekleşen kokteylde ise katılımcılar keyifli vakit geçirdiler.





İşte 2016’nın En BaşArılı’ları;

Yılın En BaşArılı Kadın Dizi Oyuncusu: Burçin Terzioğlu

Yılın En BaşArılı Erkek Dizi Oyuncusu: İlker Kaleli

Yılın En BaşArılı Kadın Film Oyuncusu: Serenay Sarıkaya

Yılın En BaşArılı Erkek Film Oyuncusu: Ozan Güven

Yılın En BaşArılı Kadın Şarkıcısı: Hande Yener

Yılın En BaşArılı Erkek Şarkıcısı: Yalın

Yılın En BaşArılı Albümü: Janti (Murat Boz)

Yılın En BaşArılı Alternatif Müzik Grubu: Adamlar

Yılın En BaşArılı Klip Çalışması: Ben Bilmem (Murat Dalkılıç)

Yılın En BaşArılı Radyo Programcısı: Geveze

Yılın En BaşArılı Şarkısı: Günah Benim (EYPİO ft. Burak King)

Yılın En BaşArılı Bloggerı: PuCCa

Yılın En BaşArılı Kitabı: Gerçek Hesap Bu (Nejat İşler)

Yılın En BaşArılı Girişimcisi: Hakan Baş

Yılın En BaşArılı Girişimi: İTÜ Arı Teknokent

Yılın En BaşArılı Yatırımcısı: Nevzat Aydın

Yılın En BaşArılı Yatırım Topluluğu: Galata Business Angels

Yılın En BaşArılı Edebiyat - Kültür - Sanat Dergisi: Kafkaokur

Yılın En BaşArılı İş Kadını: Leyla Alaton

Yılın En BaşArılı İş Adamı: Acun Ilıcalı

Yılın En BaşArılı İş Dergisi: Harvard Business Review