Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sunucu Asena Atalay, eski eşi milli futbolcu olan Caner Erkin'e dava açtı. Atalay oğlu Çınar'ın masrafını karşılayabilmek için eski eşi Erkin'den 451 bin TL'lik icra davası açtı. Erkin çıldırdı, "Ondan her şeyi aldım, oğlumu da geri alacağım, o para ödenmeyecek" dedi.

"OĞLUMU DA GERİ ALACAĞIM"

Ünlü futbolcu, önceki gün Bebek'te banka çıkışı görüntülendi. Evlilikleri sırasında Atalay'a hediye ettiği Mercedes marka otomobili geri alacağı konuşulan Erkin, "Aracı zaten aldım, haberler yeni çıkmış. Her şeyi geri aldığım gibi oğlumu da geri alacağım" dedi.



"OĞLUMUN BÜTÜN MASRAFLARINI ÖDÜYORUM"

Eski eşinin, oğlunun masrafları için kendisinden talep ettiği 451 bin TL'nin çok yüksek olduğunu belirten milli futbolcu, parayı ödemeyeceğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak avukatının gerekli işlemleri yaptığını söyleyen Erkin, "Ben zaten oğlumun bütün masraflarını ödüyorum" deyip sinirli bir şekilde evinin yolunu tuttu.