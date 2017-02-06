Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oynadığı Binbir Gece dizisinin Güney Amerika ülkelerinde yayınlanmasından sonra bir davet üzerine Arjantin'e giden oyuncu Ergün Demir'in hayatı, aradan geçen 2 yılda tamamen değişti. Gördüğü büyük ilgi sonrası bu ülkeye yerleşen oyuncu, rol aldığı tiyatro oyunlarıyla popülaritesini gitgide artırdı. Arjantinlilerin Binbir Gece'deki Ali Kemal rolü nedeniyle 'Ali Kamal' dedikleri ünlü oyuncu, yeni hayatını HABERTÜRK'e anlattı.

CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN RANDEVU İSTİYOR

Arjantin'de yaşanan depremin ardından şehir şehir gezerek insani yardım dağıtmasıyla da halkın gönlünü fetheden Demir'in ünü Güney Amerika'ya yayıldı. Şimdi ise ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanları ondan randevu istiyor. Geçen yıl futbol efsanesi Maradona bile evine davet edip Demir'le yemek yemiş.





GİRESUN'DAN FRANSA'YA GÖÇ ETTİ

Giresunlu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Demir, eğitimini öğretmen babasıyla 1973'te göç ettikleri Fransa'da tamamladı. 2005'e kadar Fransa'da yaşayan Demir, oyunculuk ve klasik müzik eğitimi aldı.



YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ, KRAL DAİRELERİNDE AĞIRLANIYOR

Arjantin'de de tiyatro yaparak hayatını kazanan Demir, ülkede 2016'nın en iyi tiyatro oyuncusu seçildi. Yıldızı parlayan oyuncu Ergün Demir, "Halk cumhurbaşkanından çok beni izledi ve sevdi. Geldiğim günden beri beş yıldızlı otelde konaklıyorum ve tek kuruş para ödetmediler. Devlet özel koruma verdi. Arjantin tiyatrosunda Türk jönü rolünde oynuyorum ve her gün iki kere kapalı gişede sahne alıyorum." ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'DE BİR OYUNDA KAZANDIĞIM PARANIN İKİ KATINI TEK OYUNDA KAZANIYORUM"

Aldığı ücret ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulunan Ergün Demir, "Türkiye'de bir haftada kazandığım paranın 2 katını tek oyunda kazanıyorum. Ben hayatımda buradaki gibi yaşamadım. Türkiye'de oynadığım diziden birçok kez paramı alamadım. Türkiye benim sevdam ama burada krallar gibi yaşıyorum." dedi.

"TÜRKİYE'YE TURİST SAYISINI YÜZDE YÜZ ARTIRDIM"

Arjantin'e yerleştikten sonra Türkiye'nin tanıtımını yaptığını anlatan Demir, "Arjantin ve Güney Amerika halkı beni tanıdıktan sonra son iki yıl içinde Türkiye'ye tatile gidenlerin sayısı yüzde yüz arttı." şeklinde konuştu.



ARJANTİN DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NA ÖVDÜ

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Arjantin ziyaretinde bile kendisinden konuşulduğunu söyleyen Demir, şu ifadelere yer verdi:

"Burada çok mutluyum ama Türkiye'den teklif alırsam da vatanıma hizmet etmekte zerre kadar tereddüt etmem. Arjantin'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da mevkidaşı ve siyasilerden benimle ilgili övgüler duymuş. 'Mevkidaşımla sürekli senden bahsettik' dedi. Türkiye'ye döndüğümde makamına davet etti. Ve bu durumdan cumhurbaşkanına bahsedeceğini iletti."



(Kaynak: Sami AKBIYIK / GAZETE HABERTÜRK)