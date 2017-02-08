ATV'de yayınlanan programıyla ailelerin yüzünü güldürmeye devam eden Müge Anlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerini de sevindirmeye devam ediyor.
20 ADET SANDALYE GÖNDERDİ
Türk Sakatlar Derneği (TSD) Sakarya Şube Başkanı Sibel Özkal'ın kanalıyla Sakarya'daki ihtiyaç sahiplerine destek veren Müge Anlı; 20 adet manuel tekerlekli sandalye ve çeşitli hediyeler gönderdi.
ÇOK MUTLU OLDULAR
TSD Sakarya Şube Başkanı Sibel Özkal, her seferinde Sakarya'yı unutmayan ve yardımlarını esirgemeyen ünlü Tv programcısı Müge Anlı'ya teşekkür ederek, desteklerinden dolayı tüm engelliler adına sevgi ve saygılarını sundu
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