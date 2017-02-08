Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV'de yayınlanan programıyla ailelerin yüzünü güldürmeye devam eden Müge Anlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerini de sevindirmeye devam ediyor.

20 ADET SANDALYE GÖNDERDİ

Türk Sakatlar Derneği (TSD) Sakarya Şube Başkanı Sibel Özkal'ın kanalıyla Sakarya'daki ihtiyaç sahiplerine destek veren Müge Anlı; 20 adet manuel tekerlekli sandalye ve çeşitli hediyeler gönderdi.





ÇOK MUTLU OLDULAR

TSD Sakarya Şube Başkanı Sibel Özkal, her seferinde Sakarya'yı unutmayan ve yardımlarını esirgemeyen ünlü Tv programcısı Müge Anlı'ya teşekkür ederek, desteklerinden dolayı tüm engelliler adına sevgi ve saygılarını sundu

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