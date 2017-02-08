Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerini Reha Beyoğlu (R. Tayyip Erdoğan), Özlem Balcı (Emine Erdoğan), Ercan Demirel (Ahmet Kaptan-Babası), Işık Yıldız (Recep Tayyip Erdoğan-çocukluğu), İsmail Hakkı (İsmail), Volkan Başaran (Sultan Başkan), Ayhan Eroğlu’nun (Hasan Yeşildağ) paylaştığı ‘REİS’, 3 Mart’ta seyirciyle buluşacak.

Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü olan 26 Şubat’ta Maslak TİM Show Center’da gala yapacak olan ‘REİS’, kime inanacağını bilemez hale getirilen bir halkın kendine inanmasını sağlayan bir kahramanın hikayesini perdeye taşıyacak.

Kasımpaşa'dan başlayan hikaye

11 yaşındaki bir çocuğun, babasına kendini ispatlama çabasıyla başlayacak film, halkının çıkarlarını korumak uğruna kendini feda etmeyi göze alan bir adamın öyküsüne dönüşecek.

Yıl 1965… Kabadayısı, işçisi, seyyar satıcısıyla memleketin panoraması gibidir Kasımpaşa. İlkokulu yeni bitiren ve İmam Hatip sınavına giren 11 yaşındaki Tayyip, semtin küçük bir parçasıdır. Sınav sonucunu bekleyen Tayyip, yaz tatilinde Eminönü’nde simit, sinemada çekirdek satmaktadır. Bir yandan da arkadaşlarıyla kurduğu hayır çetesiyle ihtiyaç sahiplerine el uzatmaktadır.

Ustura İsmail namlı kabadayının işlettiği semt kahvesinde işlenen bir cinayet, kırılma noktası olur. Küçük Tayyip’in çıkacağı yolculuk, sadece Kasımpaşa’nın değil, İstanbul’un, hatta tüm ülkenin kaderini değiştirecektir.



REİS, Avrupa'da da seyirciyle buluşacak

Yapımcılığını Kafkasör Film Akademisi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hüdaverdi Yavuz’un oturduğu film, Avrupa’da ise 6 Mart’ta vizyona girecek.

Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da merakla beklenen ‘Reis’; Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İsviçre, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede seyirciyle buluşacak.