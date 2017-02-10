Harun Kolçak ve Türk pop müziğinin yeni nesil yıldızı İrem Derici önceki gece Ankara’da muhteşem bir konser verdi. Harun Kolçak rüzgârı Ankara’dan sonra İstanbul’da esecek. Kolçak, bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek Radyo Akademi Ödüllerinde sahne alacak. Kolçak’ın 10 Şubat 2017 Cuma akşamı İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki performansına Gülçin de eşlik edecek.
Harun Kolçak rüzgârı İstanbul’da esecek
10.02.2017 - 07:17 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 07:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden ünlü sanatçı Harun Kolçak, yeniden sahnelere dönmüştü.
Etiketler : Harun Kolçak,
445733 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/445733.aspx
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