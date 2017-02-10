Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harun Kolçak ve Türk pop müziğinin yeni nesil yıldızı İrem Derici önceki gece Ankara’da muhteşem bir konser verdi. Harun Kolçak rüzgârı Ankara’dan sonra İstanbul’da esecek. Kolçak, bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek Radyo Akademi Ödüllerinde sahne alacak. Kolçak’ın 10 Şubat 2017 Cuma akşamı İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki performansına Gülçin de eşlik edecek.