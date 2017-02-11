Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzeller güzeli şarkıcı Hadise, gecelerde erkek arkadaşıyla yakalandı. İkilinin samimiyeti dikkatlerden kaçmadı.

HADİSE VE GİZEMLİ ERKEK ARKADAŞI AYRI KAPILARDAN ÇIKTI

Hadise, önceki akşam gizemli erkek arkadaşıyla İstanbul turundaydı. İlk olarak Etiler'de bir mekana giden ikili, görüntü vermemek için yemek sonrası mekanı farklı kapılardan terk etti. İkilinin sonraki durağı ise Bebek oldu.

İKİLİ AYRI AYRI ÇIKIP TEKRAR BULUŞTU

Hadise ve arkadaşı, 1 saat aradan sonra Bebek'te buluştu. Gizemli arkadaş, ünlü şarkıcıyı heyecanlı bir şekilde karşılayıp öpücüğe boğdu. İkili, oradan da sabaha karşı yine ayrı ayrı çıktı.