Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16'lık popçu Aleyna Tilki, arkadaşlarıyla gittiği Kuruçeşme'de, 18 yaşından küçüklere yasak olan nargile içti.

"GENÇLERE KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR"

Tilki'nin fotoğraflarının sosyal medyada yayılması üzerine, sigarayla mücadele eden Prof. Dr. Orhan Kural, "Aleyna Tilki, gençlere kötü örnek oluyor" diyerek genç şarkıcıya dava açacağını söyledi.





"GERÇEKTEN YAZIK"

Orhan Kural, "Birçok sanatçı sosyal medyada sigaralı fotoğraflarla gençleri özendiriyor. 16 yaşında bir kızcağız nargile içiyor. Gerçekten yazık" diye konuştu.

(Kaynak: Habertürk)