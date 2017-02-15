Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2017'nin çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'ne gitmesi üzerine, Acun ve sevgilisi Şeyma Subaşı birbirinden ayrı kaldı.

TEK BİR KARE BİLE FOTOĞRAF PAYLAŞMAMIŞTI

Ayrılık acısına dayanamayan Şeyma Subaşı, uçağa atlayıp Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Ancak, Dominik'e giden Şeyma Subaşı sevgilisi ve çocuğunun babası Acun Ilıcalı ile tek bir kare bile fotoğraf paylaşmadı.

SONUNDA PAYLAŞTI

Taki 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kadar. Sevgililer Günü'nde Şeyma Subaşı, kızı ve Acun Ilıcalı'yla birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından "İşte benim dünyam" notuyla paylaştı.