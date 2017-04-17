Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Star TV'deki 'Cesur ve Güzel'den aylık 520 bin TL kazanıyor. Dizide her bölümde kendisini giydiren stil danışmanı eşi Başak Dizer ise aylık 20 bin TL kazanıyor. Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'u ilk kez 2008'deki 'Aşk-ı Memnu'da giydirmişti.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in aşkı da dizi bittikten sonra başlamıştı.
Tatlıtuğ çiftinin aylık kazancı şaşırttı
17.04.2017 - 10:00 | Son Güncelleme: 17.04.2017 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in aylık kazancı şaşırtıyor.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Star TV'deki 'Cesur ve Güzel'den aylık 520 bin TL kazanıyor. Dizide her bölümde kendisini giydiren stil danışmanı eşi Başak Dizer ise aylık 20 bin TL kazanıyor. Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'u ilk kez 2008'deki 'Aşk-ı Memnu'da giydirmişti.
Etiketler : Kıvanç Tatlıtuğ,
465436 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/465436.aspx
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