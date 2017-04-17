Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Star TV'deki 'Cesur ve Güzel'den aylık 520 bin TL kazanıyor. Dizide her bölümde kendisini giydiren stil danışmanı eşi Başak Dizer ise aylık 20 bin TL kazanıyor. Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'u ilk kez 2008'deki 'Aşk-ı Memnu'da giydirmişti.



Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in aşkı da dizi bittikten sonra başlamıştı.