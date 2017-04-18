Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Hayat Şarkısı'nın setinde hiç beklenmedik bir kaza yaşandı. Dizinin Bayram Cevher'i Ahmet Mümtaz Taylan, çekim arasında arkadaşlarıyla şakalaşırken acı içinde yere yığıldı. Acilen hastaneye kaldırılan ve bir seri kontrolden geçiliren usta oyuncunun kaburgalarının kırıldığı ortaya çıktı.

"6 HAFTADA KABURGALARIM KAYNAYACAKMIŞ"

Kazanın detaylarıyla ilgili konuşmaktan kaçınan, Taylan, birkaç günlük dinlenmenin ardından sete döndü. Ünlü oyuncu, çekimlere devam etmesine engel bir durum olmadığını belirterek "Doktorların söylediğine göre kaburgalarım 6 haftada kaynayacakmış. Durumum iyi, sadece hareketlerimde dikkat ediyorum o kadar. Zaten bunun bir ilacı ya da bir tedavisi yok. Kendi kendine iyileşecek, ben de iyileşmesini bekleyeceğim."