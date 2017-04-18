Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal7 ekranlarının günlük dizi filmi Elif’in yıldız oyuncusu Cemre Melis Çınar, 45 kilo verdiğini ve oyunculuğa başladığını açıklamasından sonra sevenleri bu kiloları nasıl kilo verdiğini sormaya başladılar. Sevilen oyuncu Cemre Melis Çınar, açtığı youtube kanalı Melodiytv üzerinden sevenleriyle zayıflama sırrını paylaşmaya başlıyor. Hayranlarıyla birlikte youtube kanalı üzerinden detox yapmaya başlayan Cemre Melis Çınar “Detox da ne yiyip içtiğimi, enerjimin düşüp düşmediğini, ne yaparsak çokta aç kalmadan kilo verebileceğimizi paylaşmak istedim. 21 gün boyuncu yayınlanacak bir detox programına izleyicimizle başlıyoruz. Kendimin denemediği hiçbir şeyi takipçilerimle paylaşmıyorum, bu sadece kilo vermek değil sağlıklı yaşamanın sırları” dedi. Elif isimli günlük dizi filmin yıldız oyuncusu Cemre Melis Çınar, sevenleriyle arasında yakın bir bağ oluştuğunu ve yoğun ilgiden çok memnun olduğunu da vurgularken yakında sağlıklı yaşam kulübü kurmayı planladığını da vurguladı.