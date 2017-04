Türkiye Gazetesi

Oyuncu Başak Sayan, geçtiğimiz günlerde ikizlerini dünyaya getirmiş eşi Murat Vardal’la birlikte bebeklerine Ares ve Milan ismini vermişti. Dört gün hastenede kaldıktan sonra taburcu edilen Başak Sayan, bebeklerin sağlık durumlarının çok iyi olduğunu söyledi. Sayan “Hayatım boyunca hiç bu kadar heyecanlandığım ve mutlu olduğum bir an yok. Her duygunun birbirine girdiği bir an doğum. Ve İnsanın hayatı evlenince değil anne baba olunca bir anda değişiyormuş” dedi. Duygularını sosyal medyada paylaşan oyuncu, şu açıklamaları yaptı: Doğum telaşından hiçbir şeyin farkında olmadığımı fotoğrafları yeni yeni görmeye başlayınca anladım. Bu fotoğrafta ameliyathaneye götürülüyorum. Eşim, arkadaşlarım, annem, babam herkes yanımda. Ben asansörü beklerken gözyaşlarımı tutamıyorum. Annemin eli benim alnımda. Anne olmak böyle bir şey sanırım. Farkında bile değildim bunların o an. Heyecan, korku, coşku, merak... Bütün korkularım birbirine girmiş durumdaydı. Hayatımın hiçbir anında böyle bir duygu seli ve karmaşası yaşamamıştım. Böyle anlarda yanınızda olan insanların kıymetini de bilmek gerek. Ne kadar şanslı bir insanmışım ben...