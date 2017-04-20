TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un dün akşam yayınlanan bölümüne hain Acar Bey ve kızı Günyeli'nin infazı damga vurdu.
Büyük bir heyecana sahne olan infaz sahnesinde Ertuğrul'un sözleri ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.
Diriliş Ertuğrul'da ekrana kilitleyen sahne
20.04.2017 - 12:05 | Son Güncelleme: 20.04.2017 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İlgiyle izlenen dönem dizisi 'Diriliş Ertuğrul'da hain Acar Bey ve kızı Günyeli'nin infazı ekran başındakilerin yüreklerine su serpti.
TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un dün akşam yayınlanan bölümüne hain Acar Bey ve kızı Günyeli'nin infazı damga vurdu.
Etiketler : diriliş ertuğrul,
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