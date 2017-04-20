Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un dün akşam yayınlanan bölümüne hain Acar Bey ve kızı Günyeli'nin infazı damga vurdu.

Büyük bir heyecana sahne olan infaz sahnesinde Ertuğrul'un sözleri ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.

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