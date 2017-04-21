Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye güzeli Yıldız Mavitan ile şarkıcı Hayık Aram Tataryan’ın (Hayko) kızı olan ünlü haber spikeri Aslı Mavitan, oyunculuğa adım attı. Yapımını Insignia Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Volkan Dönmez’in gerçekleştirdiği, senaryosunu Selim Çirput’un kaleme aldığı ‘Nereden Nereye’ isimli sinema filminde seyircinin karşısına çıkacak olan Aslı Mavitan, ülkenin en ünlü dizi ve film yapımcısı olan Barış Savaş tiplemesine hayat veren Yosi Mizrahi’nin eşi Berna Savaş karakterini oynuyor. Aslı Mavitan, 8 yaşından itibaren evlenene kadar üvey babası Ahmet Mavitan ile birlikte yaşadı. 18 yaşına geldiğinde mahkeme kararı ile ‘Tataryan’ soyadını ‘Mavitan’ olarak değiştirdi. Hristiyan olan Mavitan, aynı yıl dinini değiştirdi ve İslamiyet’i seçti. Mavitan, TV8’de spikerlik yaptığı dönemde, 2011 ve 2012’de Yılın En İyi Hafta Sonu Ana Haber Spikeri seçilmişti. 28 Nisan’da izleyiciyle buluşacak olan ‘Nereden Nereye’ isimli filmin kadrosunda Sarp Levendoğlu, İnan Ulaş Torun, Yosi Mizrahi, Hakan Bilgin, Aslı Mavitan ve Özge Ünlütezcan yer alıyor.