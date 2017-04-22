Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Levent Can’ın muhasebe işlemleri için 3 yıldır yolladığı 105 bin TL’yi muhasebe işlemleri için kullanmadığı gibi iade de etmeyen mali müşaviri Arif Taylan Ş. ve Cemal Koray Ş. hakkında açılan davaya başlandı. İstanbul Anadolu 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada söz alan Levent Can “Kendilerinden şimdiye kadar şüphe duymadım, zaman zaman benden vergi ödemesi adı altında istedikleri paraları gönderdim. 3 yıl boyunca her ay devam etti. Ancak bana vergi dairesinden borcum olduğuna dair kağıt gelince şüphelendim. Yaptığım araştırma neticesinde şahısların vergi dairesinde stopaj olarak benim adıma biriken paralardan vergi borcunu mahsup ettiğini, benim bankadan gönderdiğim paraları ise kendi hesaplarına geçirdiklerini öğrendim. Faiziyle birlikte 170 bin TL’ye yakın zararım var. Zararımın karşılanmasını, sanıkların cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Sanıklardan Arif Taylan Ş. için zorla getirilme kararı veren ve sanık Cemal Koray Ş. hakkında yakalama kararı çıkaran mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. İddianamede sanıkların, “hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma” suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılmaları talep edilmişti.