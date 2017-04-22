650 kişilik bir ekiple, İstanbul, Prag, Kayseri, Kapadokya, Aksaray, Niğde ve Van’da çekimleri gerçekleştirilen ‘Osmanlı Subayı’nın son sahnesi Süleymaniye Camii’nde yapıldı. Titizlikle yapılan çekimlerde, ekip ve oyuncular geleneklere saygı göstererek, ayakkabılarını çıkarıp sahneleri çekti.
Süleymaniye’de veda
22.04.2017 - 08:52 | Son Güncelleme: 22.04.2017 - 08:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
650 kişilik bir ekiple, İstanbul, Prag, Kayseri, Kapadokya, Aksaray, Niğde ve Van’da çekimleri gerçekleştirilen ‘Osmanlı Subayı’nın son sahnesi Süleymaniye Camii’nde yapıldı.
Etiketler : Süleymaniye,
466841 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/466841.aspx
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