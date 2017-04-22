Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

650 kişilik bir ekiple, İstanbul, Prag, Kayseri, Kapadokya, Aksaray, Niğde ve Van’da çekimleri gerçekleştirilen ‘Osmanlı Subayı’nın son sahnesi Süleymaniye Camii’nde yapıldı. Titizlikle yapılan çekimlerde, ekip ve oyuncular geleneklere saygı göstererek, ayakkabılarını çıkarıp sahneleri çekti.