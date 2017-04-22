Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sempatik tavırları, dikkat çekici güzelliği, yüksek enerjisi, pozitifliği ve başarılı kariyeri ile adından söz ettiren Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda L’Oréal Paris Casting Crème Gloss ile saçlarını ilk kez boyayarak saç boyamaya dair korkularını yenmişti! Hande Erçel, şimdi de yeni reklam filminde, aynı durumda olan genç kızların korkularını yenmesine destek oluyor. Hande Erçel, korkularını yenmeye davet ettiği 3 genç hayranıyla yeni reklam filmi setinde buluşarak onlara unutamayacakları bir gün yaşattı…

L’Oréal Paris’in süper parlak ve doğal tonlarda renk sonucu sağlayan Casting Crème Gloss saç boyasını geçtiğimiz aylarda Hande Erçel deneyimlemiş ve saçlarını ilk kez boyamıştı. Hayranlarının oylaması sonucunda “680 Bronz Kahve” rengiyle saçlarını boyayan Hande Erçel, kamera karşısına geçtiği yeni reklam filminde ise hala saç boyama korkularını yenemeyen kızları bunu aşmaya davet ediyor.

Hande Erçel, kendisi gibi hayranlarının da bu korkuyu yenmelerine yardımcı olmak için onlara neden saçlarını boyamaktan korktuklarını sordu ve aldığı cevaplar doğrultusunda seçilen 3 hayranıyla Casting Crème Gloss reklam filmi setinde buluşarak pespembe ve unutulmaz bir gün geçirdi.

Saçlarının yumuşak olmayacağından, doğal görünmeyeceğinden ve sürekli boyamak zorunda kalacağından korkan kızlar, korkularını Hande Erçel’le sette geçirdikleri unutulmaz bir günün ardından aştılar ve saçlarını Casting Crème Gloss ile boyayarak doyasıya eğlendikleri, makyaj yapıp kıyafet denedikleri ve bol bol fotoğraf çektirdikleri bir gün geçirdiler.