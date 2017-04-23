Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen 71 yaşındaki usta oyuncu, günümüzde sanat ve sanatçının rağbet görmediğini belirterek “Gençlere profesyonel olarak sanat yapmalarını tavsiye etmiyorum. Sanat yapacaksanız kocaman bir yürek taşıyacaksınız, meşhur olmak için değil, sanat için yapacaksınız. Maddi beklentiniz olmayacak. Ya da bir mesleğiniz olacak, amatör olarak yapacaksınız” dedi. Bir tek proje ile meşhur olup sonradan ortadan kaybolan pek çok oyuncu olduğuna işaret eden Olcay “Tiyatronun gecesi, gündüzü yoktur. Babamı turnedeyken kaybettim. Çocuğumu doğduktan 15 gün sonra görebildim. Bu asla bir şikâyet değil. Önemli olan, arkamda iyi izler bırakabilmektir” diye konuştu.