Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önce Vatan Gazetesi'nden Anıl Sural'ın röportajı:

Öncelikle Tebrik ederiz Tolga Bey. Allah analı babalı büyütsün. Kızınız Mia dünyaya geldi. Neler söylemek istersiniz?



İnsan evlat sahibi olduğunda Yarada'nın varlığını birkez daha derinden hissediyor. Hepimiz bu dünyadan gelip geçiyoruz yeni doğanlar ve ölümler herşey Yarada'nın elinde. Allah herkese nasip etsin bu duyguları...

Nasıl bir duygu kız babası olmak?



Bir oğlum vardı Rabbim nasip etti bir de kız evlat verdi. Tüm yakın arkadaşlarım kız babası olmak çok farklı bir duygu olduğunu söylüyor. Artık yaşayıp görüceğiz. Önemli olan sağlıklıa, huzur mutlulukla büyüsün. Kızım Mia sevgi dolu bir aile'de doğdu. Kaderide öyle olsun inşallah.

İkinci kez baba oldunuz nasıl bir fark var ilkiyle?



Duygu olarak bir farkı yok. Evlatlarımın ikisi de aynı duyguda aynı hislerde benim için. Cihangir ne ise Mia da öyle. İkisi de benim evladım ikisi de benim bir parçam. Bu dünyada bunu hiç kimse inkar edemez zaten. İlk evladınız Cihangir ile ilgili eski eşiniz pek çok şey söylüyor...



Bu konuda söylemek istediğiniz birşeyler var mı?



Eski evliliğimin üzerinden 2 yıl geçti bu saatten sonra herşeyi zaman söyleyecek ben değil. Kendi adıma şunu söyleyebilirim herşey gelip geçer, önemli olan kötü sözler söylemek değil. Günay kalp kırmış acı sözler söylemiş olsa da zamanında, ben onu affettim Allah huzurunda. O'na düşen iyi bir anne olması ve iyi bir evlat yetiştirmesi. Kuşkum da yok zaten. Günay iyi bir anne ve Cihangir'e gözü gibi baktığına eminim...





Tolga Karel şu an Chicago'da neden yaşıyor neler yapıyor?



Sarah ile evlendikten sonra bir karar almamız gerekiyordu. Kararımız Amerika oldu. Eşimin tercihiydi, bende saygı duydum. Keza sizi seven sahiplenen bir eşiniz bir aileniz varsa ve bunun karşılığında ödül olarak Allah size bir evlat nasip ediyorsa, dünyanın her yerinde yaşarsınız. Önemli olan mutlu olduğunuz yerdir. Ben de işte bu yüzden artık buradayım.



Türkiye'ye geri dönme düşünceniz ya da dizi - film gibi bir planınız var mı?



Yakın bir tarihte Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum ama ne zaman belli değil. Ailem, oğlum Türkiye'de. Dostlarım arkadaşlarım var elbet. Sarah Amerika'da kurduğum sağlık turizm'i şirketini başarı ile yürütüyor. Ben de proje bazında sinema'ya daha sıcak bakıyorum açıkcası. Çünkü dizi daha bağlayıcı oluyor zaman açısından.

Kızınızı nerede büyütmek istiyorsunuz Tolga Bey?



Yani Türkiye'de bir kardeşi var Mia'nın... Mia Amerika'da büyüyecek ama tabii ki çift pasaportu olacak. Onun adına bir karar vermek doğru olmaz keza büyüdüğünde kendisi nerede yaşamak isterse orada yaşasın isterim. Elbette Türk adet ve göreneklerini ona öğreticem bir baba olarak. Fakat tercih ona kalsın isterim. Aynı şekilde bu durum oğlum Cihangir için de geçerli. Olgunluk yaşına geldiğinde Cihangir Amerika ya da Türkiye'de nerede istiyorsa orada yaşacak. Annesi de buna hayır demeyecektir. Anne baba olarak bize düşen görev destek olmak, evlatlarımıza destek vermek omuz vermektir. ABD’li Sarah Hanım ile evlisiniz ve Chicago’da yaşıyorsunuz.



Doğduğunuz yer Türkiye ve şimdi gurbettesiniz. Özlüyor musunuz memleketi?



Özlüyorum tabiki özlenmez mi? Türkiye gibi bir yer dünyada yok. Ama teknoloji ve ticaretin gelişmesi ile bu özlem biraz daha azalıyor. İstediğim Türk yemeklerini bulabiliyorum burda. Malum akıllı telefonlarla sevdiklerim ve Ailemle de online görüşebiliyorum. Yani mesafeler kısaldı. Amerika'nın en güzel şey tarafı özgürlük. Yabancı kültürlerden arkadaş dost edinmek. Bu bana evrensel bakmayı, global bir dünya insanı olmayı öğretiyor. Başka bir 3. boyut sağlıyor açıkcası. Elbette doğduğum topraklar benim için asla hiç birşeyin yerini tutmaz ama başta söylediğim gibi önemli olan huzurlu mutlu bir aile ve güvenli dostlar. Eğer bunlara sahipseniz yaşadığınız yer Alaska bile olsa oradan keyif alırsınız. İnsanoğlu en önemli açlığı para, güç, mevki zanneder ama aslında sevgidir maneviyattır. İnsanoğlu bu duyguyu ömrü boyunca aradığı için diğer şeyleri araç olarak kullanıyor sadece, o kadar. İnşallah herkesin bu maneviyatı ve huzuru bulmasını diliyorum ve Türkiye'ye sevenlerime ve dostlarıma sizin aracılığınızla en kalbi duygularımı ve sevgilerimi gönderiyorum…