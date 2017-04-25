Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Dat köyünde çekimi süren “Kurtlar Vadisi Vatan” filminin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, çektikleri filmle, kısa dönem önce yaşanan sıkıntıyı anlatacaklarını dile getirdi. Şaşmaz, filmde kullanılmak üzere kamyondan bozma orijinaline benzeyen tank yaptırdıklarını belirterek “Tabii tanklarımızı millete karşı değil, milletin yanında kullanıyoruz. Kurtlar Vadisi’nin tamamında en başta millet var” ifadelerini kullandı. Filmin içeriğiyle ilgili detay veremeyeceğine dikkati çeken Şaşmaz, adının “Kurtlar Vadisi Vatan” olmasının bile çok şey anlattığını vurguladı. Filmi eylül sonu, ekim başı vizyona sokmayı planladıkları bilgisini veren Şaşmaz, bu sürecin 4 ile 8 hafta arasında olduğunu, sonrasında yeniden Kurtlar Vadisi dizisinin startını vereceklerini kaydetti. Şaşmaz, dizi için yeni bir konsept isim düşündüklerini, vakti geldiğinde açıklamak istediğini anlattı. Filmin yönetmeni Serdar Akar, “Film darbe gecesi geçiyor. İçeriğine ilişkin sadece bunu söyleyebilirim” dedi.