Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1’de Engin Hepileri’nin sunumuyla yayınlanan Altın Petek Bilgi Yarışması’nın 23 Nisan Özel Bölümü’nde ekranların sevilen çocuk oyuncuları Alihan Türkdemir, Isabella Damla Güvenilir, Berat Efe Parlar, Sibel Melek Arat ve Emir Berke Zincidi yarıştı. Bütün minik yıldızlar, farklı yollardan Altın Petek’e ulaşarak bütün soruları bildi. Çocuk oyuncular, kazandıkları ödülleri kimsesiz çocukların hamisi olan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağışladı. Alihan Türkdemir, Isabella Damla Güvenilir ve Emir Berke Zincidi 50’şer bin; Berat Efe Parlar 30 bin, Sibel Melek Arat’ın ise 15 bin lira olmak üzere, toplamda 195 bin TL kazanarak önemli bir sosyal sorumluluğa imza attı.