Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrolünü Barış Arduç’la paylaştığı “Kiralık Aşk”la yıldızı parlayan Elçin Sangu’nun 2 yıl süren dizisi bittikten sonra nasıl bir kariyer planı yapacağı merak konusu olmuştu.

Elçin Sangu’nun partneri Barış Arduç, Star TV ile anlaşma yapmış ve kendisi için hazırlanan yeni projesinin detayları netleşene kadar da hem yurt içi, hem de yurt dışında oyunculuk alanındaki yeteneğini güçlendireceği eğitimler almaya başlamıştı. Elçin Sangu cephesinden de beklenen haber sonunda geldi.

Son olarak Fi dizisinin gala gecesinde kameralar karşısına çıkan oyuncu, iki koldan birden hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Bir süredir dinlenen ve gelen teklifleri inceleyen Sangu hem dizi, hem de film için anlaşma yaptı.

Gelen son haberlere göre güzel oyuncu “Poyraz Karayel”i çeken Limon Yapım’ın patronu Hayri Aslan’la film anlaşması yaptı.

İlk kez beyazperdede başrolde boy gösterecek olan Elçin Sangu için partner aranıyor. Diğer yandan ünlü oyuncunun film çalışmasının yanı sıra Kanal D’de ekrana gelecek bir iddialı bir dizi için de anlaştığı öğrenildi.

Sangu’nun yeni dizisini D Yapım’ın çekeceği belirtildi.