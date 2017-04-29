Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt'la Kenan Doğulu'nun Arnavutköy'deki stüdyosundan çıkarken görüntülendi. Akalın gazetecilere makyajsız yakalanınca, "yüzümde siğil var çekmeyin" diyerek kapüşonu ile yüzünü kapattı.

YÜZÜNÜ NASIL KAPATACAĞINI ŞAŞIRDI

HT Magazin'in haberine göre basın mensuplarını görünce panikleyen ve kapüşonuyla yüzünü gizleyen popçu, "Yüzümde siğil çıktı, makyajım da yok. Çekmeyin." deyip koşar adım cipine bindi. Akalın, aracına bindikten sonra, "Ozan ve Kenan çok iyi parçalar yapmış, onları dinledik." dedi.