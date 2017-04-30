Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, 12 Nisan’da geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakımda hayat mücadelesini sürdürdürüyor. Erkal, dün sabah ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Talebin şarkıcının ailesinden geldiği öğrenildi. Erkal’ın son durumu şöyle: Bilinci kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonları düzensiz. Ancak yeni bir ameliyata şimdilik ihtiyaç yok.
İbrahim Erkal kamu hekimlerine emanet
30.04.2017 - 06:54 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 06:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şarkıcı, ailesinin talebi üzerine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.
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469015 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/469015.aspx
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