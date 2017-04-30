Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı Devleti’nin en bunalımlı dönemini anlatan “Payitaht Abdülhamid” dizisi Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Dizinin yapımcısı Serdar Öğretici, izleyicinin o dönemi çok merak ettiğini belirterek “33 yıl hüküm sürmüş ve kendi döneminde eğitimde, sağlıkta, askerî alanda büyük atılımlar yapmış bir padişah. Bütün dünyanın saldırmasına rağmen ayakta durabilmiş. Onu anlatabilmek çok zordu. Tepkiler genelde olumlu. Toplumun her kesimine ulaştığımızı düşünüyoruz. Tali konularda olumsuz eleştiriler aldık. Hatamız varsa düzeltmeye çalışıyoruz. Bütün eleştirilere açığız” dedi. Diziyi dünya televizyonlarına hazırladıklarını; henüz bir sözleşme yapılmadığını ancak tekliflerin gelmeye başladığını aktaran Öğretici “Henüz 9. bölümde olmamıza rağmen Latin Amerika, Balkanlar ve Orta Doğu’dan almak isteyenler var. Arnavutluk’tan 2 kanal diziyi oynatmak istiyor. Ayrıca Katar’dan da teklifler oldu” şeklinde konuştu. Öğretici, diziyi 100 bölüm çekmek istediklerini de sözlerine ekledi. TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan ise, şunları kaydetti: İzlenme oranı tatmin edici. Türkiye’de 15-20 milyon kişiye ulaştığını söyleyebiliriz. Bu sadece o günkü yayın için geçerli. Özetleri ve tekrarları da var. Birinci önceliğimiz reyting değil ama yine de bizi motive eden bir unsur.



Dizide Abdülhamid Han’ı canlandıran Bülent İnal, “Fiziksel benzerlikten ziyade onu doğru anlatabilmek çok önemli” dedi.