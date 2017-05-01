Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’da 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan’ın 40. sanat yılı anısına konser düzenlendi. Konser, ünlü 11 ünlü sanatçıyla şölen havasında geçti. Vatan Şaşmaz’ın sunumuyla gerçekleştirilen konserde, Cengiz Kurtoğlu, Coşkun Sabah, Elif Kaya, Emre Altuğ, Muazzez Ersoy, İntizar, Tan, Tuna Velibaşoğlu, Ümit Besen, Yeşim Salkım ve Zara; Ahmet Selçuk İlkan’ın bestelerini seslendirdi. Konseri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve binlerce vatandaş söyledi. Konserde bir hatırasının olmasını isteyen İlkan, Manisalılarla birlikte sahnede şiir yazdı. Seyirciden 0’dan 1’e kadar saymasını isteyen İlkan, her bir rakamdan birer mısra oluşturarak şiirini tamamladı. Sonrasında ise 11 ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan bestelerini seslendirdi. Bazı vatandaşlar ise muhteşem konseri izlemek yerine cep telefonlarıyla kaydetmeyi tercih etti. Cep telefonlarını ellerinden düşürmeyen vatandaşlar, muhteşem konseri telefon ekranından seyretti.