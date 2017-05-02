Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısmetse Olur programının Instagram hesabından yapılan açıklamada 2 Mayıs Salı günü itibariyle Kısmetse Olur'un ekran macerasına devam edeceği duyuruldu.



KHK'nın yayınlanmasının ardından bir açıklama yapan Kanal D'de yayınlanan "Kısmetse Olur" programının yapımcısı Haluk Şirin, kanal yönetimiyle görüştüğünü ve programın pazartesi günü "büyük ihtimalle" ekrana geleceğini bildirmişti ve "Kanal pazartesi durumu netleştirecek. Tekrar çekim koyduk. Durumu bildireceğim" demişti.



RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI



Dün ve bugünkü bölümleri yayınlanmayan 'Kısmetse Olur' ile ilgili olarak karar verildi. Programın Instagram hesabından yapılan açıklamada 2 Mayıs Salı günü itibariyle Kısmetse Olur'un ekran macerasına devam edeceği duyuruldu.