Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım Bebek’te ortak açtığı mekanın iflas ettiği iddialarına açıklık getirdi.Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu Murat Yıldırım, bir yıl önce havyar üretimi yapan Mehmet Tosmur’la ortak olmuş ve Royal Caviar adında dükkanlar açmıştı. Etiler ve Elmadağ'da iki şubesi bulunan mekanın Bebek şubesinin ifalas ettiği bu nedenle kapandığı iddia edilmişti.'İşi daha da büyüttük'38 yaşındaki Yıldırım bu iddialar üzerine şu açıklamayı yaptı: 'Bebek şubesinden taşındığımızı gören bir muhabir iflas ettiler haberi yapmış, aksine çok şükür işi daha da büyüttük ve çok yakında havyarlı kremle bu ay içerisinde lansmanımız var. Şimdi ise İstanbul Ticaret Merkezindeyiz'