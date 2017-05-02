Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da kim elendi, Survivor'da kim gitti, Survivor'da adaya kim veda etti. Survivor'da merak edilen sorular bu akşam cevap bulacak. Haftaya güzel başlayan iki takımda sağanak yağmur ile demorilize oldu. Gönüllüler takımı üst üste iki dokunulmazlığı da kaybetti. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Elif oldu. Adada sular durulmuyor. Eleme gecesine giden yarışmacılar Gökhan, Anıl, Burçak ve Berna'yı çıkardı. Anıl'ın oyu ile Burçak da potaya girmiş oldu. Tuğçe ise çılgına döndü. Adada büyük kavgalar eden Anıl, Burçak ve Tuğçe üçlüsü çok gergin. Bu akşam kimin eleneceği ise merak konusu. Tuğçe'nin deyimi ile; Anıl, Burçak'ın üzerine basarak mı kalacak? yoksa gidecek mi? Survivor eleme, Survivor'da kim elendi, Survivor'da adaya kim veda etti, survivor kim gitti gibi merak edilenleri "Survivor'da Kim Elendii, Kim Gitti | Survivor'da Adaya Kim Veda Ettii ( SURVİVOR'da Elenen İsim?) 02 MAYIS" başlıklı haberimizde öğrenebilirsiniz İşte Survivor eleme

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2017 Ödül oyununun galibi ünlüler takımı oldu. Tartışmaların yaşandığı Gönüllüler takımında özellikle Burçak'ın eleme adayı oluşu takımda tansiyonu yükseltti. Tartışmalı geçen yarışmalar esnasında, taraflar arasında gerginlik hat safhadaydı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta gönüllüler takımı için kabus gibi bir hafta yaşandı. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımı tam 4 ismi elenme potasına sokarak stresli bir haftaya giriş yaptılar.

İlk kaybedilen dokunulmazlık oyununda takım oylaması ile Berna'nın adı yazılırken, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Ogeday, Anıl'ın ismini söyledi ve ilk pota Berna, Anıl olarak şekillendi. İkinci gün kaybedilen dokunulmazlık oyununda ise tam anlamıyla bir kaos meydana geldi.

SURVİVOR ELEME İZLE

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Elif ve Ogeday'ın ismi yazılamazken, 4 oy Burçak'a, 4 oy da Gökhan'a çıktı. Oyların eşit olmasından dolayı Gökhan ve Burçak ikinci günün elenme adayı olarak potada yerini aldı.

Bu sonucun ardından Berna, Anıl, Gökhan ve Burçak elenme adayı olarak potada yer alan isimler oldu

TUĞÇE GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Tuğçe en yakın arkadaşı Burçak'ın adının potada olmasının ardından göz yaşlarına hakim olamadı ve Anıl'a ağır suçlamalarda bulundu. Anıl'da bu potanın şuan daha adil olduğunu takımın başarılı isimlerini bir kenara bırakarak bu 4'lünün adil şekilde oylanmasını istediğini sözlerine ekledi.

'BU 4'LÜNÜN ADİL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Anıl, Burçak'ın adını yazanlardan birinin de kendisinin olduğunu ve takımın başarılı yarışmacılarını bir kenara bırakırsak, bu Burçak'ın da elenme potasında olması gerektiğini söyledi. Bu açıklamarın ardından sinirler gerildi ve Tuğçe, Anıl'a ağır suçlamalarda bulundu ve Anıl'ı bir kaç kez potadan ben ve Burçak kurtardık. Şimdi böyle bir şey yapmasına çok şaşırdım dedi