Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler akşam iletişim oyunu için ter dökecekler. Gece ise adaya Gönüllülerde bir kişi adaya veda edecek.

Her bölümü soluksuz izlenen Survivor’ın 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüleri çok zor bir parkur daha bekliyor. Bol çamur ve su dolu parkurda her iki takım sevdikleriyle iletişime girmek için mücadele veriyor. Öte yandan gece ise Gönüllüler takımından Berna, Anıl, Burçak ve Gökhan arasında halk oylaması yapılacak ve en az oyu alan bir kişi yarışmaya veda edecek.

KORKUNÇ KAZA

Sevdiklerine kavuşmak her iki takım da canla başla mücadele ediyor. Öyle ki Anıl bu mücadele esnasında suya atlarken korkunç bir kaza geçiriyor ve bir anda acılar içinde suya düşüyor. Anıl’ın bağırışlarını duyan takım ise hemen soluğu yarışmacının yanında alıyor.