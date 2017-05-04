Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8'de ekranlara gelen 'İşte Benim Stilim' yarışmasının iki hafta sonra ekrana veda edeceği Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar tarafından duyuruldu.

Mesut Yar, "Bir Efsane Daha Biter" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi: "İşte Benim Stilim bu sezon git gel yaşayan jürisi, Bahar Candan gibi ilginç yarışmacıları ve son olarak Nur Yerlitaş'ın 'kuş yuvadan uçtu beybi' kararıyla çok konuşulmuştu.

"2 HAFTA SONRA EKRANLARA VEDA EDECEK"

Açıkçası önceki sezonlarda yakaladığı reyting rüzgarını da özleyerek bu sezonu geçirdi. Ve duyduğuma göre iki hafta sonra final yaparak ekran serüvenini bitirecek."