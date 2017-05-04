Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün eşi Pınar Tevetoğlu'yla Almanya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen Megastar Tarkan, son görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Ünlü çiftin evlilik sonrası aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

MEGASTAR'IN EŞİ HAMİLE Mİ?

Keyifli halleriyle dikkat çeken ikilinin fotoğraflarının çekilmesini istemeyen güvenlik görevlileri, muhabirlere engel olmaya çalıştı. Yorgun olduklarını söyleyen Megastar, "Söz veriyorum daha sonra uzun uzun konuşuruz" dedi. Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun kilolarını görünce herkesin aklına "Megastar'ın eşi hamile mi?" sorusu geldi.

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun son hali: