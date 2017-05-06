Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY’nin medyadaki yüzleri arasında yer alan Atalay Demirci, 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın sunduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasına katıldı. Yarışmada 3 oyla ilk turu geçen FETÖ üyesi Atalay Demirci, yarışmanın finaline kadar geldi. Aynı şekilde memur bir ailenin çocuğu olan 5 yaşındaki minik baterist Baha da finale kadar yükseldi. Halk oylamasına gidilen yarışma sonrasında Atalay Demirci 1’inci olurken, Baha Bayırlı ise 2’nciliği aldı. FETÖ’den tutuklu olan Demirci’nin yarışma finalinde FETÖ/PDY tarafından SMS atılarak birinci olmasının sağlandığı da iddia edildi. Minik Baha’nın da FETÖ tarafından hakkının yenildiği ortaya çıktı. Bayırlı ailesi, “Baha’nın geleceği için hakkı yenilmişse 1’inciliğin verilmesi iyi olur. Oğlumuzun hakkını iade edin” dedi. Baha’nın annesi Duygu Bayırlı, “Daha önce de Baha’nın 1’inciliği hak ettiğini söylüyorlardı. O dönem için öyle bir şey düşünmedik. Baha 2’nci oldu ve kapandı olay. Bugün tekrar gündeme geldi. Bize bununla ilgili dönüş olursa Baha’ya 1’incilik verirlerse biz buna hayır demeyiz” şeklinde konuştu.