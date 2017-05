Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kübra ŞAFAK

Samimi, mütevazı ve aşırı disiplinli olan Murat Serezli, Dağ 2 ile adını sinema tarihine altın harflerle kazıdı. Ardından Savaşçı dizisiyle bu başarıyı perçinledi. Durum böyle olunca dikildim karşısına ve bunun sırrını bir bir sordum. Kaya gibi sert dursa da göründüğü gibi olmadığını tanıdıkça öğrendim. Şimdi ünlü oyuncuyu tanıma sırası sizde...

H Bu aralar yoğun bir iş temponuz var. Bu yoğunluk içerisinde nasılsınız Murat Bey?

Seyircimize Savaşçı dizisinin olabilecek en kaliteli hâlini her hafta sunabilmek için bütün oyuncular ve kamera arkası ekibi, oldukça hummalı ve özverili bir çaba içinde, günümüzün büyük çoğunluğunu çekimlerle geçiriyoruz. Aynı anda iki ayrı ilde ve iki ayrı sette.

H Mimarlık okuduğunuzu biliyoruz. Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? Nasıl başladı?

Mimarlık okurken bilgisayara düşkünlüğüm yüzünden programcılık ve animasyonla uğraşırken, animasyon ve yönetmenlik göreviyle büyük bir TV kanalında çalışmaya başladım. Seslendirme de yaptığım on yıl süren bu süreçte kamera arkası işlerim önce reklam oyunculuğu ile ve sonra dizilerle/filmlerle, tamamen oyunculuk/reklam seslendirmesi/sunuculuğa dönüştü.

H Nevra Serezli ve Metin Serezli’nin çocuğu olmak bir şans mı sizin için? Çocukluğunuz nasıl geçti?

Çocukluktan itibaren bütün öğrenim hayatımda pozitif ayrımcılığa sebep olmasın diye sakladığım bir bilgiydi soyadım. Bunu değil bir şans olarak görmek, değerlendirme düşüncesine bile tahammül edemezdim. Ama onların çocuğu olmak gelişme çağımda ve aile hayatımda büyük bir şanstı. Bütün büyüdüğüm çevre, aydın, sanatçı, kendini geliştiren, sorgulayan, kültürlü, akıllı, esprili, dengeli, Dünya’yı ve ülkesini koruyan, vatansever insanlarla doluydu.

H Oyuncu olmanız için sizi yönlendirdiler mi? Sizin için kaçınılmaz bir tercih mi oldu?

Hayır yönlendirmediler. Benim için de geç bir tercih oldu; oyuncu/sunucu olmak gençliğimdeki mizacıma tersti zaten. Tesadüfler ve hayatın getirdikleri beni yönlendirdi diyelim. Belki de kaçınılmaz sondu ve ben 30 sene direndiğimi sanıyordum.

H Dağ 2’de en etkilendiğiniz sahne hangisi oldu? İlk izlediğinizde ne hissettiniz?

Etkilendiğim çok sahne var. Ayırmak istemiyorum. Bütün timin grup telsiz konuşması olsun, Türkmen kızının çarmıhtan kurtarıldığı sahne olsun, Veysel’in kendi kızını anlattığı sahne olsun, timine brövelerin verileceği gün olan konuşması olsun ya da filmin sonunda ‘son kale’deki koşusu olsun; hepsi her seferinde tüylerimi ürpertiyor.

H Bu filmin sizin için bir dönüm noktası olduğunu söyleyebilir miyiz?

Rahatlıkla söyleyebiliriz. Yıllarca sadece komedi performanslarımın dikkat çekmesi yüzünden, ‘reklam ve komedi oyuncusu’ olarak bilinir olmuştum. Hâlbuki drama filmlerindeki performanslarım da yakın takipçilerim tarafından beğeni içindeydi. Bu kadar büyük çaplı bir filmde, bu kadar önemli ve büyük bir karakterin bana emanet edilmesi de benim kariyerimde bir ilkti, başrolünde oynadığım bu filmin 3,6 milyonluk gişesiyle 2016 yılının en çok izlenen filmi, bütün zamanların en çok izlenmiş 15. Türk filmi olması başarısı da.

H Savaşçı dizi çekimleri nasıl gidiyor? Nerede çekiliyor? Hangi şartlarda çalışıyorsunuz?

Çekimler Eskişehir ve Ankara’da. Türkiye’deki dizi sürelerinden kaynaklı uzun çalışma saatleri ve yorgunluklar şehir içi aşk dizilerinde bile çok yorucuyken, biz bir de askerî aksiyon dizisi yapıyoruz. Arazilerde, aynı bölümde çok sayıda mekânda, kalabalık figürasyonlarla, pratik veya görsel efektler, helikopter/tank gibi edinimi zor araçlar organize ediyoruz. Yapım şirketimiz Limon Film, hem ekrana yansıyan unsurlarda lojistik olarak hiçbir şeyden sakınmıyor hem de bizleri çok iyi şartlarda ağırlıyor, transfer ediyor ve koruyor.

H Sette ortam nasıl? Dram çekiyorsunuz ama birlikte gülüp eğlendiğiniz anlar oluyor mu?

Oyuncu arkadaşlarımın eksiksiz hepsi çok akıllı, duygusal olarak stabil ve iletişim becerileri gelişkin insanlar. Sohbetlerimiz ve zorlu koşullarla baş edişimiz her zaman pozitif. Ve tim içinde tabii ki makara hiç bitmiyor. Birbirimize destek de.

H Dizideki karakteriniz nasıl biri? Sizinle örtüşen yanları var mı? Ya da beğenmediğiniz uyuşamadığınız?

Kopuz Albay, babacan, askerlerine ve mesleğine âşık, geçmişinde eşini ve çocuğunu kaybetmiş, yalnız ve sadece göreviyle yaşayan cesur bir komutan. Ülkesinin içinde bulunduğu zor durumun farkında ve yaşadığı büyük mağduriyetten dolayı kızgın olamayacak kadar da vatansever.

H Sizi son zamanlarda dramda görüyoruz. Bu sizin tercihiniz mi, teklifler mi o yönde geliyor? Komedi mi, dram mı daha zor bir oyuncu için?

Komedi her zaman daha bıçak sırtıdır, daha zordur. Başarısının ölçütü olan gülme eylemi, kolaylıkla ölçülebilen ve hatta izleyicinin o ruh hâline de muhtaç bir şeydir. Yalnızken bile daha az güleriz. Güleç bir günde değilsek aynı materyale daha düşük tepki veririz. Espri anlayışlarımızın çeşitliliğini ve farklılığını ve bir de komedinin icrası sırasındaki hata payının ölümcül küçüklüğünü hesaba katarsak, komedinin dramdan çok daha zor olduğu aşikârdır.

Komediyi çok severim. Özel hayatımda da espri yönünden çok faalimdir. Ama TV’de daha çok drama yapmak istiyorum. Bu komedi oynamaya uzak durduğum anlamına gelmez. Bir oyuncu her şeyi oynayabilmelidir düşüncesine sahiplerdenim.

DAĞ 2 İÇİN 15 KİLO VERDİM

Dağ 2’deki rolünüze nasıl bir hazırlık süreci oldu?

Çok muazzam çalıştım. 5 ay her gün spor yapıp 15 kilo verdim. Askerî filmler, röportajlar, kitaplar inceledim. Silah dergilerinden tutun, hayatta-kalma kitaplarına kadar bulabildiğim her şeyi inceledim. Askerlerin duygularını derinden anlamamı sağlayacak her türlü entelektüel çalışmanın dışında, rolümü analiz etmek için de duygusal boyutta çalışmalar yaptım. Senaryoyu defalarca inceleyerek karakterimin bütün yaşadıklarını, düşüncelerini, filmin her bir anındaki hislerini büyük bir detayla kurdum. Her bir

nefes alışına bile çok özendim

Veysel Yarbay’ın. Hayatımın rolü

olmasını istedim.

Rol, üzerime yapışacaksa varsın cesur Türk komutanı yapışsın

H Asker rolünün üzerinize yapışmasından korkuyor musunuz?

Hayır. Bir kere tamaman başka bir adamı oynuyorum. Veysel ile Kopuz o kadar farklılar ki. Aynı saç modeli ve askerlik gibi en birebir aynı kıyafetler ve davranış formları içinde bulunmanın biçimsel dezavantajında bile, iki karakteri birbirinden farklı içsellikte oynamak benim için çok çekici, gerçek bir “oyunculuk sınavı”. Buna kafa yormak da benim için çok zevkli bir mücadele. Sinemada beğenilmiş ve oynamaktan kişisel olarak da keyif aldığım bir rol mesleğini, TV mecrasında pekiştirmek ve daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştırmak ise rolün üzerime yapışmasına neden olmaz düşüncesindeyim.

Ayrıca da mafya babası oynamıyorum; üzerime bir rol yapışacaksa da, varsın bu, vatansever, Atatürk ilkelerine bağlı, cesur Türk komutanı olsun.