Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuba Büyüküstün'le Kıvanç Tatlıtuğ arasında sete geç kalma krizi yaşandı. Tatlıtuğ'u dizi setinde 3 saat bekleyen güzel oyuncu, öfkeden deliye döndü. Ekibe resti çeken Büyüküstün, seti terk etti.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Onur Saylak'la boşanacağı konuşulan Tuba Büyüküstün, iş hayatında da sıkıntı yaşıyor. İddiaya göre güzel oyuncu, rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'a sonunda patladı. Tatlıtuğ'un dizi setine sürekli geç gelmesinden dolayı yaka silktiği iddia edilen Büyüküstün, geçtiğimiz gün de rol arkadaşını bekleyince öfkeden deliye döndü.



"BÖYLE GİDERSE DİZİ ERKEN FİNAL YAPAR"

Daha önce defalarca ünlü oyuncuyu çekimler için bekleyen Büyüküstün, konuşulanlara göre setten ayrılıp "Gelince haber verirsiniz" dedi. Tatlıtuğ'un 12'deki çekimlere 3 saat geç gitmesi gerginliği daha da tırmandırdı. Set ekibinin de "Böyle giderse dizi erken final yapar" diye konuştuğu öğrenildi.