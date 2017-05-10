Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FOX’ta yayınlanan dizinin senaryo grubuna usta kalem Çoşkun Irmak’ta katıldı.

Başrollerini Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Selim Bayraktar ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı, Most Production tarafından hazırlanan, FOX’un büyük beğeni ile izlenen dizisi “Çoban Yıldızı”nın senaryo grubuna usta kalem Çoşkun Irmak’ta katıldı.

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” başta olmak üzere başarılı bir çok projeye imza atan Irmak, sevilen dizinin 11 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek 11. bölümünden itibaren Çoban Yıldızı’nın senaryo grubunda yer alacak.

Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Çoban Yıldızı, her Perşembe akşamı FOX’da.

ÇOBAN YILDIZI KONUSU;

Niğde’de büyümüş olan Zühre’nin istemediği halde Kapadokya’nın en zengin ailelesinin oğlu Fikret ile zorla evlendirilmek istemesiyle başlayan bir aşk hikayesini konu almaktadır. Dürüst, Mert ve değerlerine bağlılığıyla tanınan Seyit iyi bir taş ustasıdır. Zühre’nin Kapadokya’ya getirilmesiyle burada tanışırlar. Bu karşılaşmasıyla ikili adeta birbirlerini çekmişler ve dönüşü olmayan bir aşka tutulmalarını sağlayacaktır. Zühre ile Seyit, ateş ve su kadar birbirlerine uzak olsalar da bu aşk ikiliyi bir birine yaklaştırır. Aşkları önündeki engelleri kaldırmak için mücadele verseler de Aşkları değdiği her şeyi küle çevirir. Üstelik önlerinde Fikret Karakaya gibi güçlü bir engelde vardır.